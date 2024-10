Milan, Morata tira pochissimo: dipende tutto da Fonseca | VIDEO (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Milan ha un attaccante che tira poco. Morata è, infatti, è solo 77° per tiri tentati per 90 minuti. dipende tutto da Fonseca Il Milan ha un attaccante che tira meno di Giangiacomo Magnani e Christian Kabasele. Morata è, infatti, è solo 77° per tiri tentati per 90 minuti. Perché questo dato? tutto dipende dai compiti che Fonseca gli ha assegnato. Il VIDEO da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Milan, Morata tira pochissimo: dipende tutto da Fonseca | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilha un attaccante chepoco.è, infatti, è solo 77° per tiri tentati per 90 minuti.daIlha un attaccante chemeno di Giangiacomo Magnani e Christian Kabasele.è, infatti, è solo 77° per tiri tentati per 90 minuti. Perché questo dato?dai compiti chegli ha assegnato. Ilda Gazzetta.it.

