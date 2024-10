Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il Milan pensa a Raspadori e non solo: nel mirino anche un obiettivo azzurro

(Di domenica 27 ottobre 2024) Si scalda il duello tra: rossoneri con ilpuntato sue sulla rivelazione del campionato che stuzzica Manna. Ore caldissime per, pronte ad affrontarsi nel magnifico palcoscenico di San Siro tra poco più di 48 ore. C’è tantissima attesa per il big match tanto discusso nelle ultime ore, ma il giudice finale sarà il terreno di gioco. Attenzione, però perché la gara di martedì potrebbe regalare interessanti sviluppi di calcio: ai rossoneri piace Giacomo, attaccante che potrebbe ricevere la corte della dirigenza nelle prossime settimane. Ma non è finita qui, poiché il club rossonero ha ilpuntato a uno dei giocatori più interessanti di questo inizio campionato, che stuzzical’interesse di Manna: il duello disi appresta a intensificarsi.