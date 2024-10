Gaeta.it - Matelica celebra Enrico Mattei: un legame indissolubile tra passato e futuro energetico

(Di domenica 27 ottobre 2024) La città marchigiana disi è fermata per rendere omaggio a, a distanza di 62 anni dalla sua tragica scomparsa. Nato in questa stessa cittadina,ha lasciato un'impronta indelebile nel panoramainternazionale. Ucciso il 27 ottobre 1962 in un attentato aereo, il suo messaggio di innovazione e sostenibilità continua a risuonare nel presente. Non a caso, il governo italiano ha intrapreso l'ambizioso "piano", un'iniziativa mirata a riprendere la sua eredità e a potenziare le relazioni con l'Africa, ispirandosi al modello di cooperazione e sviluppo chestesso aveva promosso.