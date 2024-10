Calciomercato.it - Juventus, Motta contento a metà: “Meritavamo qualcosa in più”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Non si sbottona Thiagodopo Inter-: il tecnico bianconero parla ancora della lotta scudetto Laevita il ko e confeziona la rimonta nel derby d’Italia con l’Inter, ma Thiagonon si sbottona sulla corsa scudetto. Thiagodopo Inter-(LaPresse) Calciomercato.itC’è soddisfazione, ma anche un pizzico di amarezza nelle parole di Thiagoche ai microfoni di Dazn ha commentato il pareggio ottenuto dalla suasul campo dell’Inter. Una partita pazzesca quella andata in scena a San Siro, dove la doppietta di Kenan Yildiz ha permesso ai bianconeri di chiudere sul 4-4 il derby d’Italia. In particolar modo, il tecnico bianconero si è soffermato sulla prestazione e soprattutto sulla reazione di cuore della sua squadra: “In queste partite serve il gioco, ma anche lo spirito giusto.