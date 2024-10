Idf: raid su ex scuola, covo di Hamas (Di domenica 27 ottobre 2024) 1.23 Poco fa, sotto la direzione dell'Idf e dell'intelligence, l'aeronautica israeliana ha condotto "un attacco preciso sui terroristi che stavano operando all'interno di un centro di comando e controllo incorporato in un complesso che in precedenza fungeva da scuola Salah al-Din a Gaza City". Secondo l'Idf,la presenza di terroristi nell'ex scuola di Gaza City "è un ulteriore esempio dell'uso sistematico delle infrastrutture civili da parte dell'organizzazione terroristica Hamas, in violazione del diritto internazionale2. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 1.23 Poco fa, sotto la direzione dell'Idf e dell'intelligence, l'aeronautica israeliana ha condotto "un attacco preciso sui terroristi che stavano operando all'interno di un centro di comando e controllo incorporato in un complesso che in precedenza fungeva daSalah al-Din a Gaza City". Secondo l'Idf,la presenza di terroristi nell'exdi Gaza City "è un ulteriore esempio dell'uso sistematico delle infrastrutture civili da parte dell'organizzazione terroristica, in violazione del diritto internazionale2.

Guerra Israele-Libano - news in diretta : USA e Qatar annunciano ripresa dei negoziati - 17 morti in un raid dell’Idf in una scuola a Gaza - Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza. Colpito un edificio scolastico nella Striscia, fonti sanitarie: 17 morti, era adibito ... (Fanpage.it)

Raid dell’Idf su una scuola-rifugio di Gaza : 16 morti - tra cui quattro bambini - Nel giorno del più violento raid su Beirut dall’inizio della guerra in Libano, nella Striscia di Gaza 16 persone sono state uccise e 32 sono rimaste ferite in un attacco di Israele contro la scuola Al-Shuhada, usata come rifugio dagli sfollati del ... (Lettera43.it)

Medioriente - raid Israele su scuola-rifugio nel centro di Gaza : 16 morti - Continua il conflitto in Medioriente. Il giorno dopo l’appello del segretario di Stato americano Antony Blinken, lasciando Israele, per porre fine immediatamente alla guerra, continuano i bombardamenti dello Stato ebraico sulla Striscia di Gaza: in ... (Lapresse.it)

Medioriente : 16 morti in raid Israele su scuola-rifugio in centro Gaza - Deir al-Balah (Striscia di Gaza), 24 ott. (LaPresse/AP) – I funzionari medici palestinesi affermano che almeno 16 persone sono state uccise in un attacco dell’esercito israeliano contro una scuola dove si rifugiavano numerosi sfollati palestinesi ... (Lapresse.it)