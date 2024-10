Economia: FMI prevede maggior contributo BRICS a crescita globale nei prossimi 5 anni (Di domenica 27 ottobre 2024) Pechino, 27 ott – (Xinhua) – L’Economia mondiale dipendera’ sempre piu’ dal gruppo BRICS delle economie emergenti per alimentare la crescita nei prossimi cinque anni, e la Cina sara’ il principale contributore con una quota del 22%, superiore a quella di tutti i Paesi del G7 combinati, secondo le nuove previsioni del FMI. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Economia: FMI prevede maggior contributo BRICS a crescita globale nei prossimi 5 anni Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Pechino, 27 ott – (Xinhua) – L’mondiale dipendera’ sempre piu’ dal gruppodelle economie emergenti per alimentare laneicinque, e la Cina sara’ il principalere con una quota del 22%, superiore a quella di tutti i Paesi del G7 combinati, secondo le nuove previsioni del FMI. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pil Italia, Fmi prevede crescita al +0,7% nel 2024 e +0,8% nel 2025 - Nello stesso giorno in cui Confindustria ha rivisto al ribasso la crescita del Pil in Italia al +0,8% nel 2024, anche il Fondo Monetario Internazionale ... (lapresse.it)

Fmi, economia globale tiene con grandi incognite, serve strategia a 3 “perni” - Washington, 22 ott. (askanews) – Al Fondo Monetario la soddisfazione per come l’economia globale abbia tenuto non è inferiore alla preoccupazione per le crescenti incognite che gravano a causa dei con ... (askanews.it)

Fmi, economia globale tiene con grandi incognite, serve strategia a 3 "perni" - Nella maggior parte dei ... Per il Fondo insomma "l'economia globale è rimasta insolitamente resiliente durante tutto il processo di disinflazione. Si prevede che la crescita si manterrà stabile ... (notizie.tiscali.it)

Fmi, Giorgetti a Imfc: conflitti fonte incertezza per economia globale - Washington, 26 ott. (askanews) – “La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, il conflitto in spirale in Medio Oriente e le tensioni nel Mar Rosso sono una fonte importante di incertezza e ... (askanews.it)