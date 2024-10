Davide Iovine, morto a 43 anni in un incidente in moto. Lutto a Bacoli, il sindaco: “La comunità è scossa” (Di domenica 27 ottobre 2024) Dolore a Bacoli, nella provincia di Napoli, per la prematura scomparsa di Davide Iovine, 43 anni, morto questa notte in seguito a un incidente stradale. Fanpage.it - Davide Iovine, morto a 43 anni in un incidente in moto. Lutto a Bacoli, il sindaco: “La comunità è scossa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dolore a, nella provincia di Napoli, per la prematura scomparsa di, 43questa notte in seguito a unstradale.

