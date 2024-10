Che inverno ci attende? Sorpresa di Giuliacci: l'anticipazione sul freddo (Di domenica 27 ottobre 2024) Forti e frequenti piogge hanno caratterizzato la stagione autunnale, ma come sarà l'inverno? Possibile che siano il preludio di mesi rigidi e nevosi? A questi comuni interrogativi ha provato a rispondere il colonnello Mario Giuliacci. Al momento, le mappe meteo registrano un calo delle temperature a partire dai primi giorni del mese di novembre. Fatto, questo, che, in caso di conferma, invertirebbe la tendenza degli ultimi anni. “In effetti, quando la circolazione atmosferica imbocca una strada, poi tende a mantenere quella direzione. È un fenomeno descritto dalla cosiddetta legge della persistenza. Quindi, arrivando da periodi piovosi e relativamente freddi, è probabile che nelle settimane successive le condizioni prevalenti rimangano caratterizzate da pioggia e freddo", ha spiegato l'esperto. Iltempo.it - Che inverno ci attende? Sorpresa di Giuliacci: l'anticipazione sul freddo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Forti e frequenti piogge hanno caratterizzato la stagione autunnale, ma come sarà l'? Possibile che siano il preludio di mesi rigidi e nevosi? A questi comuni interrogativi ha provato a rispondere il colonnello Mario. Al momento, le mappe meteo registrano un calo delle temperature a partire dai primi giorni del mese di novembre. Fatto, questo, che, in caso di conferma, invertirebbe la tendenza degli ultimi anni. “In effetti, quando la circolazione atmosferica imbocca una strada, poi tende a mantenere quella direzione. È un fenomeno descritto dalla cosiddetta legge della persistenza. Quindi, arrivando da periodi piovosi e relativamente freddi, è probabile che nelle settimane successive le condizioni prevalenti rimangano caratterizzate da pioggia e", ha spiegato l'esperto.

Che inverno ci attende? Sorpresa di Giuliacci: l'anticipazione sul freddo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La pioggia e il crollo delle temperature risvegliano in molti il desiderio dell'arrivo dell'inverno. È naturale, quindi, iniziare a chiedersi come sarà. Il colonnello Mario Giuliacci ha iniziato ad anticipare qualche curiosità. Se prima si trattava ... (Iltempo.it)

Abbiamo salutato da poco il grande caldo ma la curiosità gioca brutti scherzi ed è già interesse di molti capire che inverno ci aspetta. Sebbene sia difficile stabilire i contorni della stagione con largo anticipo e sbagliato parlare di previsioni, ... (Iltempo.it)

Forti e frequenti piogge hanno caratterizzato la stagione autunnale, ma come sarà l'inverno? Possibile che siano il preludio di mesi ... (iltempo.it)

Lo abbiamo scritto in più di un articolo: sembra davvero un autunno d'altri tempi, con piogge insistenti e decisamente abbondanti, specie in alcune aree del Paese, e nonostante inquadro termico nel co ... (meteogiuliacci.it)

L'inverno è una stagione che porta con sé un fascino unico, capace di attrarre l’attenzione tanto degli appassionati di meteorologia quanto di coloro che ... (meteogiornale.it)