Uomini e Donne, Brando e Raffaella ai ferri corti: la mossa social (Di sabato 26 ottobre 2024) Negli scorsi giorni i due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, aveva annunciato la fine della loro relazione, nata lo scorso anno proprio all'interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo giorni di indiscrezioni e rumor – sempre sementite – secondo cui Brando avesse tradito la fidanzata e incontrato altre Donne a sua insaputa (clicca QUI per leggere), la Scuotto aveva annunciato sui social la fine della sua storia con l'ex tronista, il quale le aveva poi fatto eco dando la sua versione dei fatti e discolpandosi ancora una volta. Successivamente, Ephrikian aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una storia geolocalizzandosi a Napoli e facendo così capire di aver raggiunto Raffaella per provare ad avere con lei un chiarimento.

