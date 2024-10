Gqitalia.it - Un paio di scarpe può stravolgere un intero guardaroba?

(Di sabato 26 ottobre 2024) Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Amare la moda significa, prima di tutto, essere dei feticisti. Ci piace indossare i vestiti, ma ancora di più sentiamo il bisogno di sviluppare un qualche tipo di legame con i capi che riempiono il nostro. Siamo come quelle persone che nel bel mezzo di una conversazione afferrano un libro solo per sentire l'odore delle pagine, solo che nel nostro caso si tratta di una giacca vintage che spesso non ha nemmeno una fragranza così piacevole. Inguaribili romantici, ci ricordiamo dove abbiamo comprato la nostra borsa preferita così come ricordiamo dove abbiamo dato il primo bacio. È una sensazione splendida, inquietante se raccontata durante una cena di Natale, ma perlopiù splendida.