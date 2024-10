Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 15:10 (Di sabato 26 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale sabato 26 ottobre Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana off Italia attacca l’iran e la rappresaglia al massiccio attacco con missili balistici del primo ottobre in risposta mesi di continui attacchi del regime iraniano contro lo stato d’Israele Sono in corso bombardamenti subiti V militari da parte delle forze di difesa israeliane questo è l’annuncio ufficiale della IDF sulle operazioni in corso stanotte due le ondate di attacchi lanciati dai tre L’esplosione si sono verificati nella parte orientale della capitale all’aeroporto internazionale gli Stati Uniti specificato di non essere coinvolti nei Raid hanno dichiarato che gli attacchi di Israele contro l’iran sono autodifesa femminile trazione di Joe biden età di averti anticipo secondo quanto riferito una funzionare americano a New York Times e precisando che casa bianca e pentagono si sono ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 15:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 26 ottobre 2024)dailynews radiogiornale sabato 26 ottobre Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana off Italia attacca l’iran e la rappresaglia al massiccio attacco con missili balistici del primo ottobre in risposta mesi di continui attacchi del regime iraniano contro lo stato d’Israele Sono in corso bombardamenti subiti V militari da parte delle forze di difesa israeliane questo è l’annuncio ufficiale della IDF sulle operazioni in corso stanotte due le ondate di attacchi lanciati dai tre L’esplosione si sono verificati nella parte orientale della capitale all’aeroporto internazionale gli Stati Uniti specificato di non essere coinvolti nei Raid hanno dichiarato che gli attacchi di Israele contro l’iran sono autodifesa femminile trazione di Joe biden età di averti anticipo secondo quanto riferito una funzionare americano a New York Times e precisando che casa bianca e pentagono si sono ...

