Tributo a Matteotti simbolo del martirio

L'associazione di promozione sociale 'Ferrara Cambia' celebra lunedì 28 ottobre alle 17, con un incontro aperto a tutti a Casa Giorgio Cini in via Boccacanale di Santo Stefano 24, la figura di Giacomo Matteotti, nel centenario della morte. Nel corso dell'evento, promosso dal presidente Andrea Maggi e patrocinato dall'Ateneo di Ferrara e dalla Fondazione Giacomo Matteotti di Roma, sarà presentato il libro del prof. Francesco Tundo dell'Università di Bologna "La riforma tributaria – Il metodo Matteotti" che fornisce una rappresentazione inedita del politico, quale studioso del diritto tributario. Assieme all'autore ci sarà il prof Andrea Baravelli, storico del nostro Ateneo. Condurrà la conversazione l'avvocato Giuseppe Ucci.

