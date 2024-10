Quifinanza.it - Sulle pensioni solo promesse tradite, la Lega vuole maggiore flessibilità

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le, uno dei temi più sentiti dagli italiani, vengonodalla Manovra 2025. A sostenerlo è la, che aveva promesso unain uscita. Sul testo prodotto esprime quindi delusione per una riforma che, ancora una volta, disattende le aspettative di molti lavoratori e pensionati. Secondo il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, questa Manovra “non è la riforma della”, che al contrario ambiva all’abolizione della legge Fornero e a Quota 41. La misura attuale, al contrario, sembra più focalizzata a trattenere le persone al lavoro, con incentivi e penalizzazioni che riducono la possibilità di un pensionamento anticipato. Non è la Manovra che voleva laLaaveva promesso ai suoi elettori unalibertà nella scelta del momento della pensione. Quota 41, per esempio, era stata indicata come una delle proposte centrali.