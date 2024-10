Sport.quotidiano.net - Stellone "Bravi, atteggiamento perfetto"

(Di sabato 26 ottobre 2024) "È stata una partita ottima da parte di tutti quanti. Quando una squadra di qualità con gente che va in campo con uncosì propositivo, con coraggio, voglia e determinazione. Con queste premesse escono fuori partite del genere. Insieme a quella dell’ Arezzo questa è la miglior partita del campionato fino ad ora". Non riesce a nascondere la soddisfazione per una serata magica, misterai microfoni della sala stampa: "La sensazione era quella di non rischiare mai di prendere gol. La difesa non ha fatto passare nulla. Abbiamo fatto una bella partita sotto tutti gli aspetti, in ogni settore del campo". Resta impressionato inoltre dalla magistrale prestazione di Cannavò: "Complimenti a Kevin che si è sacrificato a fare il terzino".