Inter-news.it - Stankovic, senti Di Francesco: «Portieri in ballottaggio!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Filipla scorsa settimana ha giocato la sua prima partita da titolare con il Venezia. Eusebio Diin conferenza stampa prima della gara con il Monza ha aperto al suo impiego instillando un dubbio. RENDIMENTO – Il Venezia è ultimo in classifica e ha vinto appena una partita delle otto giocate in campionato. L’ultimo successo risale al 21 settembre contro il Genoa, poi tre sconfitte consecutive con Roma, Verona e Atalanta. L’Inter osserva attenta la situazione della squadra della laguna, perché in prestito c’è Filip. Il portiere di proprietà nerazzurra è stato centrale nella corsa ai playoff della Sampdoria in Serie B lo scorso anno, ora sta facendo il salto di qualità .in: Diconferma!– Filipha esordito lo scorso weekend con la maglia del Venezia in partite ufficiali.