Schiacciato da un cancello a Cagliari, così è morto a 27 anni il vigilante Nicolò Meloni (Di sabato 26 ottobre 2024) Stava effettuando un’ispezione durante il suo turno notturno, quando il cancello scorrevole di un’azienda di impianti elettrici e fotovoltaico , alle porte di Cagliari , è uscito dal binario e gli è crollato addosso , schiacciandolo. Nicolò Meloni , guardia giurata Cagliaritana, 27 anni da compiere nei prossimi giorni, è l’ennesima vittima sul lavoro in Italia. La tragedia è avvenuta verso Feedpress.me - Schiacciato da un cancello a Cagliari, così è morto a 27 anni il vigilante Nicolò Meloni Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024) Stava effettuando un’ispezione durante il suo turno notturno, quando ilscorrevole di un’azienda di impianti elettrici e fotovoltaico , alle porte di, è uscito dal binario e gli è crollato addosso , schiacciandolo., guardia giuratatana, 27da compiere nei prossimi giorni, è l’ennesima vittima sul lavoro in Italia. La tragedia è avvenuta verso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cagliari - guardia giurata di 26 anni muore schiacciata dal cancello di una ditta - Nicolò Meloni lavorava per la Pegaso Security. La tragedia a Sestu nella notte tra venerdì e sabato (Repubblica.it)

Travolta da un cancello nel Cagliaritano - guardia giurata muore nella notte : Nicolò Meloni aveva 26 anni - Un giovane di 26 anni è morto dopo essere stato travolto e schiacciato da un cancello scorrevole in un'azienda di Sestu (Cagliari) mentre prestava servizio come guardia giurata. La vittima dell'incidente si chiamava Nicolò Meloni e lavorava per la ... (Fanpage.it)

Schiacciato nella notte da un cancello scorrevole : vigilante di 26 anni muore nel Cagliaritano - Un addetto alla vigilanza di 26 anni, in servizio notturno, è morto stanotte in un incidente sul lavoro: intorno all’1:30, per cause ancora da accertare, è stato schiacciato dal cancello scorrevole che dà accesso alla struttura, riportando ferite ... (Ilfattoquotidiano.it)

Schiacciato da un cancello - vigilante di 26 anni muore a Cagliari - Cagliari, 26 ottobre 2024 - Un vigilante di 26 anni è morto dopo essere stato travolto da un cancello in un'azienda di Sestu, nella città metropolitana di Cagliari. L'incidente è avvenuto durante la notte. Il dipendente della Pegaso Security si ... (Quotidiano.net)