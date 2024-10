“Riforma non negoziabile”: Nordio blinda separazione delle carriere e Csm. E smaschera l’Anm (Di sabato 26 ottobre 2024) La Riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e sul Csm si farà. Perché “è nel programma del governo ed è un dovere del governo proporre questa legge, perché è quella proposta ai cittadini, che ce l’hanno imposta. Non è negoziabile ed avverrà“. A chiarirlo è stato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, invitando a ricollocare il dibattito pubblico sul tema nella giusta prospettiva: “Vorrei che smettessimo di far coincidere la separazione delle carriere con il pericolo che il pubblico ministero venga sottoposto al potere esecutivo: nella Riforma è scritto a lettere chiarissime che il pm è e resterà assolutamente autonomo e indipendente”. Secoloditalia.it - “Riforma non negoziabile”: Nordio blinda separazione delle carriere e Csm. E smaschera l’Anm Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lacostituzionale sullae sul Csm si farà. Perché “è nel programma del governo ed è un dovere del governo proporre questa legge, perché è quella proposta ai cittadini, che ce l’hanno imposta. Non èed avverrà“. A chiarirlo è stato il ministro della Giustizia, Carlo, invitando a ricollocare il dibattito pubblico sul tema nella giusta prospettiva: “Vorrei che smettessimo di far coincidere lacon il pericolo che il pubblico ministero venga sottoposto al potere esecutivo: nellaè scritto a lettere chiarissime che il pm è e resterà assolutamente autonomo e indipendente”.

