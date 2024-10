"Perché Giuli dovrebbe dimettersi": Fulvio Abbate, parole chiare sul ministro (Di sabato 26 ottobre 2024) Fulvio Abbate, scrittore di sinistra, ma non di quella politica, è fine intellettuale eppure capace di esprimere concetti senza usare mezzi termini. Quando Libero gli chiede cosa pensa dell'ennesima querelle riguardo il ministro della Cultura Alessandro Giuli risponde: «È assolutamente tragicomico». In che senso? «Premesso che non ho difficoltà a definirmi amico di Giuli. L'ho conosciuto nei giorni in cui avevo una rubrica sul Foglio. Venne tagliata Perché non ero gradito ad un conterraneo potente. Giuli, che pensavo che mi ritenesse solo un “comunista” fu il primo a rispettare la mia intelligenza. Io sono tra quelli che gli chiesero di mostrare discontinuità rispetto alle accuse che gli vengono mosse». Quali delle tante? «Di essere un, diciamo così, fascista evoliano. Liberoquotidiano.it - "Perché Giuli dovrebbe dimettersi": Fulvio Abbate, parole chiare sul ministro Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024), scrittore di sinistra, ma non di quella politica, è fine intellettuale eppure capace di esprimere concetti senza usare mezzi termini. Quando Libero gli chiede cosa pensa dell'ennesima querelle riguardo ildella Cultura Alessandrorisponde: «È assolutamente tragicomico». In che senso? «Premesso che non ho difficoltà a definirmi amico di. L'ho conosciuto nei giorni in cui avevo una rubrica sul Foglio. Venne tagliatanon ero gradito ad un conterraneo potente., che pensavo che mi ritenesse solo un “comunista” fu il primo a rispettare la mia intelligenza. Io sono tra quelli che gli chiesero di mostrare discontinuità rispetto alle accuse che gli vengono mosse». Quali delle tante? «Di essere un, diciamo così, fascista evoliano.

