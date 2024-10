Perché alcune persone hanno cominciato a mettere delle ciotole di sale vicino alle finestre (Di sabato 26 ottobre 2024) Il trucco della ciotola il sale vicino alla finestra sfrutterebbe la capacità del sale da cucina (NaCl) di assorbire l’umidità dall’aria, per ridurre la formazione della condensa: ma è funziona davvero? Fanpage.it - Perché alcune persone hanno cominciato a mettere delle ciotole di sale vicino alle finestre Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il trucco della ciotola ilalla finestra sfrutterebbe la capacità delda cucina (NaCl) di assorbire l’umidità dall’aria, per ridurre la formazione della condensa: ma è funziona davvero?

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto 22enne in un incidente stradale a Giovi Altimari vicino Salerno : schianto in moto contro un'auto - Tragedia stradale a Giovi Altimari, frazione collinare di Salerno: un centauro 22enne è morto sul colpo dopo essersi scontrato con una Fiat Panda (Notizie.virgilio.it)

A Salerno in manette il presidente della Provincia - dem vicino al Governatore De Luca - Blitz dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno: in carcere finisce anche il presidente della Provincia, il dem Franco Alfieri vicinissimo al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e a suo figlio Piero, ... (Lidentita.it)

Salerno - tartaruga "Caretta Caretta" di 35 anni salvata vicino al porto - Un suggestivo salvataggio di una tartaruga marina della specie Caretta-Caretta è stato compiuto, questa mattina, dagli uomini della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Salerno, al comando del Capitano di Vascello Sirio Faè. La presenza ... (Salernotoday.it)

Coppia trovata morta in casa a Caselle in Pittari vicino Salerno - deceduti da giorni : scoperta choc del figlio - Tragedia a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno: coppia morta in casa, i due erano lì da giorni. A scoprire il decesso, il figlio: ecco cos'è successo (Notizie.virgilio.it)