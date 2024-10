Palazzi senz'acqua, i residenti: "Responsabilità scaricate su impianti e attività commerciali" (Di sabato 26 ottobre 2024) Le difficoltà erano iniziate prima dell’estate e, in molti Palazzi, almeno 150 secondo i residenti, ora che si avvicina l’inverno la situazione è ancora di piena emergenza. “Non abbiamo acqua e, da Comune e Acea, l’unica risposta che ci arriva è di installare pompe di sollevamento che costano Romatoday.it - Palazzi senz'acqua, i residenti: "Responsabilità scaricate su impianti e attività commerciali" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Le difficoltà erano iniziate prima dell’estate e, in molti, almeno 150 secondo i, ora che si avvicina l’inverno la situazione è ancora di piena emergenza. “Non abbiamoe, da Comune e Acea, l’unica risposta che ci arriva è di installare pompe di sollevamento che costano

