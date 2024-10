Nel Pisano smottamenti e strade interrotte. “Non mettetevi in viaggio” (Di sabato 26 ottobre 2024) Riparbella (Pisa), 26 ottobre 2024 – "Non mettetevi in viaggio se non per estrema necessità, l'unica strada praticabile è presa d'assalto e rende difficile il passaggio dei mezzi di soccorso". E' l'invito rivolto alla popolazione via Facebook dal Comune di Riparbella (Pisa), uno dei maggiormente colpiti dall'ondata di maltempo delle scorse ore e dove sono state tratte in salvo 13 persone. Anche il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, invita alla prudenza e sconsiglia gli spostamenti: "I danni procurati la scorsa notte riguardano principalmente smottamenti e la tracimazione di alcuni fossi del reticolo regionale, nella zona di Castellina. Ma le principali criticità attualmente riguardano la viabilità provinciale nella zona sud”. Lanazione.it - Nel Pisano smottamenti e strade interrotte. “Non mettetevi in viaggio” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Riparbella (Pisa), 26 ottobre 2024 – "Noninse non per estrema necessità, l'unica strada praticabile è presa d'assalto e rende difficile il passaggio dei mezzi di soccorso". E' l'invito rivolto alla popolazione via Facebook dal Comune di Riparbella (Pisa), uno dei maggiormente colpiti dall'ondata di maltempo delle scorse ore e dove sono state tratte in salvo 13 persone. Anche il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, invita alla prudenza e sconsiglia gli spostamenti: "I danni procurati la scorsa notte riguardano principalmentee la tracimazione di alcuni fossi del reticolo regionale, nella zona di Castellina. Ma le principali criticità attualmente riguardano la viabilità provinciale nella zona sud”.

