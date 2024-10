Napoli-Lecce, il Corriere dello Sport: “Era rigore su Politano!” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il mancato rigore su Politano riaccende le polemiche sulle decisioni arbitrali al Maradona Il Corriere dello Sport non ha dubbi: il Napoli è stato penalizzato da una decisione arbitrale discutibile nella sfida contro il Lecce. Sotto accusa l’operato del direttore di gara Tremolada, che non ha concesso un calcio di rigore agli azzurri per l’intervento di Banda su Politano. L’episodio incriminato si è verificato nel secondo tempo, quando sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Banda è intervenuto in maniera scomposta sul numero 21 azzurro. Il VAR, chiamato a valutare l’azione, ha confermato la decisione presa sul campo dal direttore di gara, scatenando le proteste della squadra di Antonio Conte. La decisione appare ancora più controversa se confrontata con due precedenti recenti: il caso Baldanzi in Monza-Roma e il rigore fischiato proprio su Politano in Empoli-Napoli. Napolipiu.com - Napoli-Lecce, il Corriere dello Sport: “Era rigore su Politano!” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Il mancatosuriaccende le polemiche sulle decisioni arbitrali al Maradona Ilnon ha dubbi: ilè stato penalizzato da una decisione arbitrale discutibile nella sfida contro il. Sotto accusa l’operato del direttore di gara Tremolada, che non ha concesso un calcio diagli azzurri per l’intervento di Banda su. L’episodio incriminato si è verificato nel secondo tempo, quando sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Banda è intervenuto in maniera scomposta sul numero 21 azzurro. Il VAR, chiamato a valutare l’azione, ha confermato la decisione presa sul campo dal direttore di gara, scatenando le proteste della squadra di Antonio Conte. La decisione appare ancora più controversa se confrontata con due precedenti recenti: il caso Baldanzi in Monza-Roma e ilfischiato proprio suin Empoli-

Serie A - Napoli-Lecce 1-0 : al Maradona decide un gol di Di Lorenzo - (Adnkronos) – Il Napoli allunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata di Serie A gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà, il Lecce per 1-0. Al Maradona decide il gol, al 73', di Giovanni Di Lorenzo, a cui era stato annullata ... (Webmagazine24.it)

Di Lorenzo fa allungare il Napoli in vetta alla classifica - Lecce battuto 1-0 - Il Napoli vince ancora e conferma il primato in classifica. Uomo copertina è il suo capitano Di Lorenzo, due volte in gol. Il primo (nel primo tempo) gli viene annullato per fuorigioco, poi decide comunque lui la partita sbloccandola nella ... (Teleclubitalia.it)

Serie A - Napoli-Lecce 1-0 : al Maradona decide un gol di Di Lorenzo - (Adnkronos) – Il Napoli allunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata di Serie A gli azzurri battono, non… L'articolo Serie A, Napoli-Lecce 1-0: al Maradona decide un gol di Di Lorenzo proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

Serie A - Napoli-Lecce 1-0 : al Maradona decide un gol di Di Lorenzo - Conte vola momentaneamente a +5 sull'Inter in testa alla classifica Il Napoli allunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata di Serie A gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà, il Lecce per 1-0. Al Maradona decide il gol, al ... (Sbircialanotizia.it)