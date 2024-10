Oasport.it - LIVE Musetti-Draper 2-5, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’inglese serve per il set

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40.30 Buon dritto incrociato carico giocato dal toscano. 40-15 Gran dritto lungolinea del, che si procura due palle set. 30-15 E’ lunga la risposta di rovescio di Lorenzo. 15-15 Passante di dritto in corsa meraviglioso di. 15-0 A metà rete il dritto incrociato dell’azzurro. 5-2 Doppio break. Altro punto incredibile del britannico, che piazza il passante di dritto in corsa vincente e dopo il cambio di campo servirà per il set. 30-40 Palla del doppio break. Stop volley di rovescio in allungo sontuosa del. 30-30 Si ferma sul nastro il dritto inside in di Lorenzo. 30-15 Risposta con il rovescio incrociato vincente di. 30-0 Arriva la stecca di dritto del britannico. 15-0 Ottimo dritto inside out in uscita dal servizio di. 4-2 Game. Servizio e dritto a bersaglio per