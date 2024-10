LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: Sainz davanti a tutti, problemi meccanici per Verstappen (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.49 Leclerc si migliora ma resta in quarta posizione. Il monegasco ha chiuso il proprio giro in 1:17.887 0.48 Questa la classifica provvisoria delle FP2: 1 Carlos Sainz 1:17.699 2 Oscar Piastri +0.178 3 Yuki Tsunoda +0.1794 Charles Leclerc +0.516 5 Kevin Magnussen +0.540 6 Lewis Hamilton +0.580 7 Valtteri Bottas +0.652 8 Sergio Perez +0.693 9 Lando Norris +0.706 10 Liam Lawson +0.861 11 Nico Hulkenberg +0.922 12 Esteban Ocon +0.957 13 Lance Stroll +1.191 14 Franco Colapinto +1.209 15 Fernando Alonso +1.239 16 Pierre Gasly +1.243 17 Zhou Guanyu +1.281 18 George Russell +1.342 19 Max Verstappen – – 20 Alexander Albon – – 0.46 Verstappen è sceso dalla monoposto e si dirige verso il retro-box. Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: Sainz davanti a tutti, problemi meccanici per Verstappen Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.49 Leclerc si migliora ma resta in quarta posizione. Il monegasco ha chiuso il proprio giro in 1:17.887 0.48 Questa la classifica provvisoria delle FP2: 1 Carlos1:17.699 2 Oscar Piastri +0.178 3 Yuki Tsunoda +0.1794 Charles Leclerc +0.516 5 Kevin Magnussen +0.540 6 Lewis Hamilton +0.580 7 Valtteri Bottas +0.652 8 Sergio Perez +0.693 9 Lando Norris +0.706 10 Liam Lawson +0.861 11 Nico Hulkenberg +0.922 12 Esteban Ocon +0.957 13 Lance Stroll +1.191 14 Franco Colapinto +1.209 15 Fernando Alonso +1.239 16 Pierre Gasly +1.243 17 Zhou Guanyu +1.281 18 George Russell +1.342 19 Max– – 20 Alexander Albon – – 0.46è sceso dalla monoposto e si dirige verso il retro-box.

