Anteprima24.it - Linea Benevento-Cancello-Napoli, slitta l’apertura: la preoccupazione dei sindacati

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giuseppe Anzalone, Edoardo Marra, Cosimo Pagliuca, Mario Coppola in merito ala questione legata allaferroviaria. Le scriventi OO.SS FiltCgil, FitCisl, Uiltrasporti e Uglfna esprimono forti preoccupazioni in merito alle ultime notizie che vedono un ulterioremento di apertura dellaferroviaria. Vogliamo ricordare, ancora una volta, l’importanza che tale infrastruttura ricopre per l’intera fascia dell’Area Caudina, oramai priva da circa 4 anni di servizi ferroviari e di un diritto alla mobilità dignitoso. Siamo stufi di rincorrere le logiche della società EAV, che a giorni alterni rilascia dichiarazioni ambigue, senza un minimo rispetto dei lavoratori e della cittadinanza che vive in queste zone.