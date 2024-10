Iran, 'la nostra determinazione a difenderci non ha limiti' (Di sabato 26 ottobre 2024) La determinazione dell'Iran a difendersi "non ha limiti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Iraniano, Abbas Araghchi dopo gli attacchi israeliani notturni contro i siti militari del suo Paese. "Penso che abbiamo dimostrato che non ci sono limiti alla nostra determinazione nel difenderci", ha detto Abbas Araghchi. Quotidiano.net - Iran, 'la nostra determinazione a difenderci non ha limiti' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Ladell'a difendersi "non ha". Lo ha detto il ministro degli Esteriiano, Abbas Araghchi dopo gli attacchi israeliani notturni contro i siti militari del suo Paese. "Penso che abbiamo dimostrato che non ci sonoallanel", ha detto Abbas Araghchi.

