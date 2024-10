Incidente a Pieve, motociclista in codice rosso (Di sabato 26 ottobre 2024) Due persone sono rimaste ferite in seguito a un Incidente stradale tra un'auto e una moto, avvenuto intorno alle 19.30 di venerdì 25 ottobre 2024 in via Campodonico a Pieve Ligure.Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 6, un'ambulanza della Croce Verde di Bogliasco e una della Croce Genovatoday.it - Incidente a Pieve, motociclista in codice rosso Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Due persone sono rimaste ferite in seguito a unstradale tra un'auto e una moto, avvenuto intorno alle 19.30 di venerdì 25 ottobre 2024 in via Campodonico aLigure.Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 6, un'ambulanza della Croce Verde di Bogliasco e una della Croce

