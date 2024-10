Il Nord in quattro dimensioni, più una (Di sabato 26 ottobre 2024) A dieci minuti a dalla stazione di Oslo si trova Att, «camere e suite per viaggiatori indipendenti», una struttura che combina il comfort di un hotel a quello di casa. Al piano terra, con entrata separata dalla strada parallela – in Nedre Slottsgate, al civico 2 – c’è Savage. Si accede dalla green room, una stanza abitata da piante che inizialmente era stata pensata per un ristorante speakeasy. Oggi è l’accoglienza di un ristorante il cui nome prende ispirazione da Selvaggini, il cognome dell’executive chef Andrea. Linkiesta.it - Il Nord in quattro dimensioni, più una Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A dieci minuti a dalla stazione di Oslo si trova Att, «camere e suite per viaggiatori indipendenti», una struttura che combina il comfort di un hotel a quello di casa. Al piano terra, con entrata separata dalla strada parallela – in Nedre Slottsgate, al civico 2 – c’è Savage. Si accede dalla green room, una stanza abitata da piante che inizialmente era stata pensata per un ristorante speakeasy. Oggi è l’accoglienza di un ristorante il cui nome prende ispirazione da Selvaggini, il cognome dell’executive chef Andrea.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Nord in quattro dimensioni - più una - A dieci minuti a dalla stazione di Oslo si trova Att, «camere e suite per viaggiatori indipendenti», una struttura che combina il comfort di un hotel a quello di casa. Al piano terra, con entrata separata dalla strada parallela – in Nedre ... (Linkiesta.it)

Torna il maltempo - quattro giorni di pioggia al nord - È in arrivo sull’Italia un’ondata di maltempo che porterà abbondanti piogge e forti raffiche di vento. Diramata l’allerta su più regioni. Servizio di Antonella Mazza Teruel The post Torna il maltempo, quattro giorni di pioggia al nord first ... (Tv2000.it)