Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena ora vuole ritrovare la vittoria. Mignani: "Brescia squadra fisica. Sfida tosta"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Secondo impegno consecutivo in casa per ilche develadopo la badi Pisa e la sconfitta interna con la Sampdoria. Obiettibo: mettere pure un freno alla massa di gol presi che hanno trasformato il vecchio e imbattibile bastione bianconero nella peggior difesa della cadetteria.si assomigliano, davanti infatti vanno entrambe a mitraglia dopo le leader Pisa e Sassuolo con 16 centri per i romagnoli e 14 per i lombardi che hanno subito altrettanto mentre Prestia e soci ne hanno presi 3 in più, rovinando una classifica parecchio accattivante. Se ilvince sorpassa le rondinelle e si prepara al meglio per la trasferta di Salerno di martedì. "Lavoriamo – ha detto mister Michele– per cercare continuità dopo aver sbattuto il muso con due prestazioni diverse che hanno interrotto il nostro percorso sin lì molto positivo.