Gatti non al 100% per Inter-Juventus ma titolare | le scelte in difesa – CdS

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si avvicina, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A e in programma domani a San Siro. Secondo il Corriere dello Sport ci sarà anche Federico, anche se non è al massimo della condizione SCELTA OBBLIGATA – Thiago Motta non vuole e non può fare a meno di Federicoperdi domani. Il tecnico bianconero, che già deve rinunciare a Gleison Bremer dopo il grave infortunio occorsogli nella partita contro il Red Bull Lipsia nella seconda giornata della fase campionato di UEFA Champions League, punta tutto sul suo capitano in. Anche se le sue condizioni non sono al massimo. Dopo aver disputato le prime cinque partite stagionali, infatti, Federicoha lasciato il campo zoppicando nella prima gara europea contro il PSV Eindhoven.