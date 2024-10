Diretta qualifiche F1 Gp Messico oggi, pole live alle 23 (Di sabato 26 ottobre 2024) Città del Messico, 26 ottobre 2024 – La Ferrari si è presentata in Messico in grande forma. Dopo la doppietta ad Austin, la Rossa va a caccia della pole position del Gran premio del Messico. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono ottimisti: gli ultimi aggiornamenti montati sulla vettura hanno dato i risultati sperati e ora la Ferrari ha il potenziale per sfidare McLaren e Red Bull. In Messico, oltretutto, la squadra guidata da Fred Vasseur vuole incamerare altri punti importanti nella rincorsa il titolo mondiale costruttori. Sul fronte della classifica piloti, c’è attesa per il nuovo capitolo del duello tra Max Verstappen e Lando Norris. Gp Messico, qualifiche live Sport.quotidiano.net - Diretta qualifiche F1 Gp Messico oggi, pole live alle 23 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Città del, 26 ottobre 2024 – La Ferrari si è presentata inin grande forma. Dopo la doppietta ad Austin, la Rossa va a caccia dellaposition del Gran premio del. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono ottimisti: gli ultimi aggiornamenti montati sulla vettura hanno dato i risultati sperati e ora la Ferrari ha il potenziale per sfidare McLaren e Red Bull. In, oltretutto, la squadra guidata da Fred Vasseur vuole incamerare altri punti importanti nella rincorsa il titolo mondiale costruttori. Sul fronte della classifica piloti, c’è attesa per il nuovo capitolo del duello tra Max Verstappen e Lando Norris. Gp

F1 GP Messico - oggi qualifiche e libere 3 : orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming - Ferrari per la pole - Gli orari delle qualifiche e delle prove libere 3 del GP Messico di Formula 1: Ferrari e RedBull si sfidano per la pole della gara di domani. Alle 19:30 le FP3, alle 23 le qualifiche.