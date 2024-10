Ilfattoquotidiano.it - Costruttori cinesi in Italia? Il sogno del Governo naufraga (per ora) sui dazi europei

(Di sabato 26 ottobre 2024) Fra Bruxelles e Pechino si continua a mediare sull’entità deiche l’Unione Europea ha inflitto alle vetture elettriche prodotte dalla Repubblica Popolare e importare nel vecchio continente. Tuttavia, l’entrata in vigore deirischia di farre gli sforzi delno di far arrivare nello Stivale un costruttore di automobili di passaporto cinese; che possa sopperire al crollo dei volumi produttivi delle vetture di Stellantis. Secondo Bloomberg, infatti, Pechino sarebbe in pressing sui “suoi”affinché mettano in stand-by le loro strategie industriali di produzione in Europa, compresa la ricerca di siti produttivi e la stipula di accordi commerciali e industriali con aziende ed istituzioni europee.