Campobasso-Sestri Levante, probabili formazioni: tante assenze per Scotto (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Sestri Levante affronta oggi alle 15 in trasferta il Campobasso, una gara quasi proibitiva per i corsari che arrivano sul campo di una delle squadre più in forma di tutto il campionato. La formazione di casa infatti ha vinto quattro delle ultime partite in cui non ha mai perso, mentre i liguri Genovatoday.it - Campobasso-Sestri Levante, probabili formazioni: tante assenze per Scotto Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilaffronta oggi alle 15 in trasferta il, una gara quasi proibitiva per i corsari che arrivano sul campo di una delle squadre più in forma di tutto il campionato. La formazione di casa infatti ha vinto quattro delle ultime partite in cui non ha mai perso, mentre i liguri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Campobasso-Sestri Levante oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Campobasso-Sestri Levante, match valido per l’undicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. Padroni di casa in grande forma nell’ultimo periodo, reduci da sei ... (Sportface.it)

Serie C - dove vedere Campobasso-Sestri Levante in diretta tv - Trasferta difficile per il Sestri Levante che sabato sfida una delle squadre più in forma del campionato. I corsari sperano di tornare al successo dopo tre gare senza vittorie: due pareggi con Vis Pesaro e Lucchese e la sconfitta interna con ... (Genovatoday.it)