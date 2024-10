Calcio, il Forlì alla sfida con il Progresso fanalino di coda: "Una gara insidiosa su un campo pesante" (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo l'amaro pari ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Lentigione, il Forlì ripartirà dalla trasferta domenicale valida per la nona giornata di Serie D dove affronterà la formazione emiliana del Progresso, fanalino di coda insieme alla Sammaurese del girone D con appena tre punti. Con Europa.today.it - Calcio, il Forlì alla sfida con il Progresso fanalino di coda: "Una gara insidiosa su un campo pesante" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo l'amaro pari ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Lentigione, ilripartirà dtrasferta domenicale valida per la nona giornata di Serie D dove affronterà la formazione emiliana deldiinsiemeSammaurese del girone D con appena tre punti. Con

Forlì - trasferta da non sottovalutare . Progresso rinvigorito da tre pareggi - Una partita da non sbagliare assolutamente. Domani, col nuovo orario delle 14.30 dovuto al ritorno dell’ora solare, il Forlì affronta la breve trasferta a Castel Maggiore, sul campo del Progresso. Com’è noto sulla panchina biancorossa non ci sarà ... (Ilrestodelcarlino.it)