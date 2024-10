Ilnapolista.it - Brignone prima nello Slalom Gigante di Soelden: «Oggi sono più forte di testa»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Labandierina sulla Coppa del Mondo di sci la mette Federica. A, in Austria, una spettacolare rimonta della sciatrice azzurra che conquista il primo posto anticipando di diciotto centesimi la neozalendese Alice Robinson e di 1?08 l’austriaca Julia Schieb. Un risultato per niente scontato alal vigilia. L’azzurra aveva già vinto ane 2015. Le sue dichiarazioni al termine della discesa riportate da Sportmediaset.: «piùdi» Le parole di Federicaal termine della gara: «Una sorpresa per me, perché ho fatto molta fatica all’inizio del muro. Da metà muro in poi midetta ‘devi andare, devi andare’. Ho cercato di sciare a mio modo e mi è venuto bene.molto orgogliosa di quello che fatto, ma mai mi sarei aspettata di essere davanti.