Ilfattoquotidiano.it - Bonus fiscali al posto del taglio del cuneo: così il nuovo meccanismo previsto in manovra riduce le buste paga rispetto a quelle del 2024

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Mentre il ministero dell’Economia si affanna a diffondere stime sul presunto aumento degli stipendi grazie alla, diverse simulazioni sugli effetti della legge di bilancio dicono esattamente il contrario. Da gennaio 2025 ledi una parte degli italiani subiranno una riduzione, seppur piccola, ma pur sempre una riduzione. E questo avviene dopo anni in cui i salari reali hanno perso potere d’acquisto. Ilsistema dei, che sostituirà ildelcontributivo adoperato negli ultimi tre anni, penalizzerà infatti le persone che hanno un reddito da lavoro dipendente sotto i 35mila euro annui. Ci perderanno qualche euro al mese, non di più, ma resta la beffa di unache spunta gli stipendi anziché aumentarli e la smentita di quanto assicurato dal governo e in particolare dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.