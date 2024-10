Blitz della Polizia a Cisterna di Latina: sequestrati oltre 15 chili di droga (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di venerdì, un’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato a risultati significativi nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti a Cisterna di Latina. I controlli sono stati intensificati a seguito di un aumento dei fenomeni criminali nella zona, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e far fronte a situazioni di degrado sociale. Controlli intensificati nel quartiere San Valentino Nel corso di un servizio di routine, gli agenti della Squadra Mobile della Questura pontina hanno indirizzato la loro attenzione verso il quartiere San Valentino, un’area recentemente segnalata per attività sospette legate alla vendita di droga. Gaeta.it - Blitz della Polizia a Cisterna di Latina: sequestrati oltre 15 chili di droga Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di venerdì, un’operazione miratadi Stato ha portato a risultati significativi nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti adi. I controlli sono stati intensificati a seguito di un aumento dei fenomeni criminali nella zona, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e far fronte a situazioni di degrado sociale. Controlli intensificati nel quartiere San Valentino Nel corso di un servizio di routine, gli agentiSquadra MobileQuestura pontina hanno indirizzato la loro attenzione verso il quartiere San Valentino, un’area recentemente segnalata per attività sospette legate alla vendita di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggressione in casa a Cisterna : la polizia locale sventa un furto in corso - Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza domestica ha squarciato la tranquillità di Cisterna, dove un’aggressione da parte di ladri ha lasciato i residenti scioccati. Il fatto è avvenuto in una villetta a due piani, quando il ... (Gaeta.it)