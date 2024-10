Animali e libertà in Pinocchio. Nei dipinti del maestro Boninsegni dialogo espressivo fra ideali e valori (Di sabato 26 ottobre 2024) Incontro letterario e inaugurazione della mostra di pittura su Pinocchio di Mauro Boninsegni ‘Gli Animali del Burattino’ oggi alle 12 all’Osteria Pratellino. La mostra rappresenta e vuole trasmettere i valori e gli ideali narrati dalla fiaba di Giovanni Lorenzini. "Questi Animali - spiega Mauro Boninsegni - ci indicano la fondamentale importanza della libertà, ma anche dell’onestà rappresentata dalla lucciola, la generosità con la chiocciola, la giustizia con il giudice scimmione, la cultura con l’asino. Inoltre, tramite altri Animali, ci mette in guardia da possibili ingannatori (gatto e volpe), dai dittatori (serpente), da personaggi che vogliono imporre le loro regole (faine) e pronti a far sparire persone e cose scomode (conigli)". La fiaba è un omaggio alla fantasia e alla toscanità attraverso gli Animali e i suoi personaggi. Lanazione.it - Animali e libertà in Pinocchio. Nei dipinti del maestro Boninsegni dialogo espressivo fra ideali e valori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Incontro letterario e inaugurazione della mostra di pittura sudi Mauro‘Glidel Burattino’ oggi alle 12 all’Osteria Pratellino. La mostra rappresenta e vuole trasmettere ie glinarrati dalla fiaba di Giovanni Lorenzini. "Questi- spiega Mauro- ci indicano la fondamentale importanza della, ma anche dell’onestà rappresentata dalla lucciola, la generosità con la chiocciola, la giustizia con il giudice scimmione, la cultura con l’asino. Inoltre, tramite altri, ci mette in guardia da possibili ingannatori (gatto e volpe), dai dittatori (serpente), da personaggi che vogliono imporre le loro regole (faine) e pronti a far sparire persone e cose scomode (conigli)". La fiaba è un omaggio alla fantasia e alla toscanità attraverso glie i suoi personaggi.

