Allevamenti intensivi a Viterbo, Frontini: "Presto un regolamento per la tutela dell'ambiente" (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Comune di Viterbo sarà il primo in Italia a dotarsi di un regolamento per disciplinare gli Allevamenti intensivi. L’annuncio è stato fatto dalla sindaca, Chiara Frontini, durante il convegno "Oltre gli Allevamenti intensivi" organizzato a Roma da Greenpeace e altre associazioni ambientaliste Viterbotoday.it - Allevamenti intensivi a Viterbo, Frontini: "Presto un regolamento per la tutela dell'ambiente" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Comune disarà il primo in Italia a dotarsi di unper disciplinare gli. L’annuncio è stato fatto dalla sindaca, Chiara, durante il convegno "Oltre gli" organizzato a Roma da Greenpeace e altre associazioni ambientaliste

