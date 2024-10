Wsj: «Elon Musk è in costante contatto con Putin dal 2022» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nell’ottobre 2022, Elon Musk aveva detto pubblicamente di aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin solo una volta, nel 2021, su argomenti legati allo spazio. Ma secondo un’indagine del Wall Street Journal i due sarebbero in costante contatto dalla fine del 2022. Il quotidiano americano, che cita funzionari ed ex funzionari statunitensi, europei e russi, riporta che le conversazioni tra il miliardario e Putin hanno riguardato «questioni personali, affari e le tensioni geopolitiche». In un’occasione, Putin avrebbe chiesto al tycoon di non attivare il servizio Internet satellitare Starlink a Taiwan, presentando la richiesta come un favore nei confronti del presidente cinese Xi Jinping. Lettera43.it - Wsj: «Elon Musk è in costante contatto con Putin dal 2022» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nell’ottobreaveva detto pubblicamente di aver parlato con il presidente russo Vladimirsolo una volta, nel 2021, su argomenti legati allo spazio. Ma secondo un’indagine del Wall Street Journal i due sarebbero indalla fine del. Il quotidiano americano, che cita funzionari ed ex funzionari statunitensi, europei e russi, riporta che le conversazioni tra il miliardario ehanno riguardato «questioni personali, affari e le tensioni geopolitiche». In un’occasione,avrebbe chiesto al tycoon di non attivare il servizio Internet satellitare Starlink a Taiwan, presentando la richiesta come un favore nei confronti del presidente cinese Xi Jinping.

