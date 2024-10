Uma Thurman torna a parlare di Batman & Robin: “Il film è stato realizzato per i bambini” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Uma Thurman ha chiarito a che tipo di pubblico era destinato il Batman & Robin del 1997 diretto da Schumacher. In una recente intervista, Thurman ha ricordato il suo ruolo nel film della DC Comics, in cui interpretava Poison Ivy. Durante una visita al Kelly Clarkson Show, Thurman ha detto al conduttore del talk show che i suoi “figli sono ossessionati da Batman e Robin“, aggiungendo: “Amano Poison Ivy“. Thurman ha osservato: “È quello che in realtà è stato realizzato per i bambini“. “Beh, ai miei figli piace tantissimo“, ha aggiunto Clarkson. Il film sui supereroi, diretto da Joel Schumacher e con George Clooney e Chris O’Donnell nei ruoli dei personaggi del titolo, ha diviso pubblico e critica. L’affermazione di Thurman secondo cui Schumacher ha realizzato Batman & Robin per bambini ha lasciato perplessi molti, considerando i controversi costumi nei suoi film. Metropolitanmagazine.it - Uma Thurman torna a parlare di Batman & Robin: “Il film è stato realizzato per i bambini” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Umaha chiarito a che tipo di pubblico era destinato ildel 1997 diretto da Schumacher. In una recente intervista,ha ricordato il suo ruolo neldella DC Comics, in cui interpretava Poison Ivy. Durante una visita al Kelly Clarkson Show,ha detto al conduttore del talk show che i suoi “figli sono ossessionati da“, aggiungendo: “Amano Poison Ivy“.ha osservato: “È quello che in realtà èper i“. “Beh, ai miei figli piace tantissimo“, ha aggiunto Clarkson. Ilsui supereroi, diretto da Joel Schumacher e con George Clooney e Chris O’Donnell nei ruoli dei personaggi del titolo, ha diviso pubblico e critica. L’affermazione disecondo cui Schumacher haperha lasciato perplessi molti, considerando i controversi costumi nei suoi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uma Thurman : "Batman & Robin è un film per bambini" - La star Uma Thurman ha interpretato Poison Ivy in Batman & Robin del 1997. Si è sempre discusso sul fatto che il genere dei supereroi non abbia la maturità e la raffinatezza necessarie per essere considerato vera e propria arte cinematografica ... (Movieplayer.it)

Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman si riuniscono : un tuffo nostalgico nel mondo di “Batman & Robin” - A distanza di quasi 30 anni dall’iconica interpretazione dei loro ruoli in “Batman & Robin” del 1997, Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman si sono riuniti in un selfie che ha subito fatto il giro del web. I due attori, che nel film interpretavano ... (Mistermovie.it)

Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman si riuniscono : “Attento a te - Batman!” - Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman si riuniscono: “Attento a te, Batman!” Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman, interpreti di Mr. Freezer e Poison Ivy in Batman & Robin del 1997, si sono riuniti per uno scatto nostalgico, senza mai perdere di ... (Cinefilos.it)