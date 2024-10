TrigNO e Chiara non si nascondono più ad Amici 24, il video del bacio nella notte (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scatta il bacio tra TrigNO e Chiara ad Amici 24. Il cantante e la ballerina hanno deciso di lasciarsi andare e rendere ufficiale il loro interesse: nella notte si sono baciati in terrazza. Fanpage.it - TrigNO e Chiara non si nascondono più ad Amici 24, il video del bacio nella notte Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scatta iltraad24. Il cantante e la ballerina hanno deciso di lasciarsi andare e rendere ufficiale il loro interesse:si sono baciati in terrazza.

