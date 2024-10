Temptation Island, Alfred torna a parlare e lancia accuse a Sofia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo lo speciale di Temptation Island, Alfred torna a parlare e lancia dure accuse all'ex tentatrice Sofia L'articolo Temptation Island, Alfred torna a parlare e lancia accuse a Sofia proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Temptation Island, Alfred torna a parlare e lancia accuse a Sofia Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo lo speciale didureall'ex tentatriceL'articoloproviene da Novella 2000.

Temptation Island - Alfred Ekhator a Uomini e Donne racconta la sua verità sulla tentatrice Sofia : “Mi ha proposto di fingere la relazione” - Nel corso della puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri, Alfred Ekhator dopo un acceso confronto con la sua ex fidanzata Anna Acciardi e la sua tentatrice Sofia Costantini, aveva chiesto di lasciare lo studio. Nonostante le immagini non ... (Isaechia.it)

Federica Petagna di Temptation Island è una nuova concorrente del Grande Fratello : ecco quando entrerà - Federica Petagna sarà una nuova concorrente del Grande Fratello. Ecco quanto riportato da Fanpage: Federica Petagna, salvo colpi di scena dell’ultima ora, è una nuova concorrente del Grande Fratello. Fanpage ha appreso che la nail artist campana, ... (Isaechia.it)

“Ecco con chi sta ora”. Dopo Temptation Island e l’addio da Alfonso - c’è lo scoop su Federica - Via da Temptation Island, c’è la foto con il tentatore. Il reality show di Filippo Bisciglia si è concluso lo scorso 22 ottobre e adesso i protagonisti possono uscire allo scoperto. Proprio durante uno degli ultimi falò la coppia in questione ... (Caffeinamagazine.it)

Temptation Island - Federica e Stefano postano la prima foto di coppia - Federica e Stefano smentiscono gli ultimi gossip sul loro conto e postano la prima foto di coppia dopo Temptation Island L'articolo Temptation Island, Federica e Stefano postano la prima foto di coppia proviene da Novella 2000. (Novella2000.it)