Tpi.it - Storia di una famiglia perbene 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

(Di venerdì 25 ottobre 2024)di una2: leQuesta sera, venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda ladidi una, la nuova stagioneserie con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Appuntamento in prima visione per quattro venerdì a partire dalll’11 ottobre in prima visione. Ma vediamo insieme ledi stasera.Francesco Falco convince Nicola Straziota a fare un accordo con Palmisano. Carlo, diffidente e geloso del rapporto che il padre sta instaurando con l’imprenditore, all’insaputa di tutti organizza un’imboscata con l’intento di uccidere il boss rivale. Falco riesce a sventare questo attentato, ottenendo così l’isolamento di Carlo dalla sua stessa. Ma il giovane Straziota non si arrende, e cerca alleati molto vicini a Falco.