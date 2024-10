San Gallo-Fiorentina: fermati 42 tifosi dopo disordini nel post partita (Di venerdì 25 ottobre 2024) 42 tifosi di San Gallo e Fiorentina sono stati fermati e perquisiti dalle forze dell’ordine svizzere dopo il match di Conference League vinto dalla squadra di Palladino. Due tifosi italiani, di 16 e 24 anni, sono stati sorpresi mentre utilizzavano articoli pirotecnici durante i controlli all’ingresso e consegnati alla polizia cantonale di San Gallo. Inoltre un gruppo di tifosi della squadra svizzera ha aggredito i tifosi italiani in trasferta, con intervento successivo della polizia. Secondo quanto riporta la testata svizzera Imticker, nessuno è rimasto ferito. San Gallo-Fiorentina: fermati 42 tifosi dopo disordini nel post partita SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 42di Sansono statie perquisiti dalle forze dell’ordine svizzereil match di Conference League vinto dalla squadra di Palladino. Dueitaliani, di 16 e 24 anni, sono stati sorpresi mentre utilizzavano articoli pirotecnici durante i controlli all’ingresso e consegnati alla polizia cantonale di San. Inoltre un gruppo didella squadra svizzera ha aggredito iitaliani in trasferta, con intervento successivo della polizia. Secondo quanto riporta la testata svizzera Imticker, nessuno è rimasto ferito. San42nelSportFace.

