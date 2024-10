Pianese-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pianese-Gubbio, match dello stadio comunale Piancastagnaio valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione bianconera arriva da una Serie positiva di tre partite, caratterizzata da due vittorie e un pareggio, e spera di proseguire in questo modo, così da scalare altre posizioni della classifica. Pianese-Gubbio, come seguire il match La compagine umbra, dal suo canto, è reduce dalle due vittorie consecutive conquistate contro Pineto e Legnago e ha intenzione di dare seguito a questi risultati per restare nei piani alti della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 25 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio comunale Piancastagnaio valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. La formazione bianconera arriva da unapositiva di tre partite, caratterizzata da due vittorie e un pareggio, e spera di proseguire in questo modo, così da scalare altre posizioni della classifica., come seguire il match La compagine umbra, dal suo canto, è reduce dalle due vittorie consecutive conquistate contro Pineto e Legnago e ha intenzione di dare seguito a questi risultati per restare nei piani alti della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 25 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. Sportface.

