Passione e dedizione, l'Associazione "Musical…E" porta in scena 'Grease'

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn nutrito gruppo di persone che, mosse da unaviscerale per la musica e il teatro, si riuniscono al termine delle proprie giornate lavorative per dare vita a produzioni teatral-musicali dei generi più disparati. È“MusicalE”, un insieme di motivati semi-professionisti cheavanti il sogno di condividere la propria arte con il pubblico. Un viaggio artistico che parte dal 2002 e che negli anni ha permesso loro dire innumerosi spettacoli: da “Sette spose per sette fratelli” a “Pinocchio”, dal “Re Leone” fino ad un omaggio ai leggendari Queen, solo per citarne alcuni. “Ogni membro delha un bagaglio artistico personale che va dal canto alla danza, passando per il teatro e la dizione” spiega Beatrice Malgieri, tra le menti creative che sovraintendono a questo progetto.