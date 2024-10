Oasport.it - Pallanuoto: scatta stasera la terza giornata di Serie A1. Trasferta insidiosa per l’AN Brescia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Prosegue senza soste il campionato diA1 dimaschile. In programma lain questo weekend che sarà spalmata lungo tre giorni: da oggi a domenica.spazio alticipo tra Posillipo e Trieste, con i friulani che vanno a caccia del terzo successo in altrettante partite. Chi vuole restare a punteggio pieno è ovviamente la Pro Recco che vola nella Capitale per affrontare la T. Academy Olympic Roma.perche affronterà nel posticipo della domenica l’Ortigia. A caccia di punti dopo la delusione nel big match l’RN Savona che se la vedrà in un altro derby con l’Iren Genova Quinto. A1 maschile – 3^venerdì 25 ottobre 19.30 C.N. Posillipo-Trieste sabato 26 ottobre 15.00 T. Academy Olympic Roma-Pro Recco Waterpolo 15.00 Telimar-De Akker Team 17.00 Roma Vis Nova-Nuoto Catania 17.00 Onda Forte-R.N.