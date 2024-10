Oasport.it - Pallamano femminile: Italia, buona la prima. Bulgaria battuta nelle Qualificazioni ai Mondiali 2025

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’dellaparte benissimo nel suo percorso di qualificazione verso i. Le azzurre infatti a Chieti hanno travolto lacon il punteggio di 29-21. LA CRONACA Pronti via e la squadra allenata dal dt Alfredo Rodriguez Alvarez scappa subito nel punteggio portandosi sul 4-1 con una Fanton scatenata. Laperò non ci sta provando a rientrare con Sarandeva che sigla la rete del momentaneo 9-8 al 22‘. Lafrazione va avanti, si va verso il riposo: Squizziato (autrice alla fine di 6 gol) con due reti piazza il break. Al riposo è12-10. Nella ripresa la musica cambia, le azzurre salgono ancora di colpi diventando incontenibili per le rivali. Manojlovic, Gozzi e Rossomando si scatenano. Lanon può fare altro che incassare reti in successione. Il gap si apre progressivamente: al 41? si va sul 20-13.