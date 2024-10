Milan-Napoli gratis su DAZN: come vedere la partita in streaming (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutto su come vedere gratuitamente in streaming Milan-Napoli su DAZN DAZN trasmetterà Milan-Napoli gratuitamente in streaming martedì 29 ottobre alle 20:45. Per la prima volta dopo 27 anni, una partita di Serie A sarà visibile in chiaro, senza necessità di abbonamento. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti questo storico big match. Milan-Napoli in chiaro su DAZN: come vedere gratis il big match di Serie A La decima giornata del campionato italiano si prepara a scrivere una pagina storica: martedì 29 ottobre alle 20:45, il big match di Serie A tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN. Un evento che non si verificava dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu Juventus-Sampdoria allo stadio Delle Alpi. Napolipiu.com - Milan-Napoli gratis su DAZN: come vedere la partita in streaming Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutto sugratuitamente insutrasmetteràgratuitamente inmartedì 29 ottobre alle 20:45. Per la prima volta dopo 27 anni, unadi Serie A sarà visibile in chiaro, senza necessità di abbonamento. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti questo storico big match.in chiaro suil big match di Serie A La decima giornata del campionato italiano si prepara a scrivere una pagina storica: martedì 29 ottobre alle 20:45, il big match di Serie A tra ildi Fonseca e ildi Conte sarà trasmesso gratuitamente in chiaro e in esclusiva su. Un evento che non si verificava dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu Juventus-Sampdoria allo stadio Delle Alpi.

